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منوعات

بداية القطيعة.. خلافات شديدة بين الأمير ويليام وشقيقه هاري أدت لانقسامهما

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لاحقت الشائعات علاقة الأمير ويليام وأخيه الأمير هاري، ولكن يبدو أن الشائعات باتت حقيقة واتجه الأميران لتقسيم الأموال من صندوق الأميرة ديانا التذكاري بين مؤسساتهم الخيرية.

فقد تشير تلك الخطوة إلى الانقسامات بين الإخوة، والتي بدأ عليها التدهور منذ أن ترك هاري الحياة الملكية في مارس وانتقل إلى لوس أنجلوس مع زوجته ميجان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


منذ أن أعلن هاري وميجان قرارهما بالسعي إلى حياة مختلفة، سيتعين اتخاذ هذه الأنواع من القرارات، وأوضح أحد المطلعون على الحياة الملكية :"إنه رمز آخر للانقسامات بين الأولاد الذين كانوا قريبين جدًا".

وتكشف الوثائق عن اتفاق تم توقيعه في ديسمبر الماضي بين المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج ومؤسسة ساسكس رويال التي توقفت عن العمل الآن، وتولت المؤسسة الخيرية للمؤسسة الملكية السيطرة القانونية على صندوق ديانا ، أميرة ويلز التذكارية في عام 2013 لحماية الدخل.

لم يعد الصندوق يقوم بجمع الأموال بنشاط ولكن في بعض الأحيان يحصل على إرث وتبرعات، حيث يذهب الجزء الأكبر من أمواله في الأساس لأسباب اختارها ويليام وهاري.

عملت المؤسسة الملكية تحت اسم  ساسكس وكامبريدج حتى يونيو من العام الماضي ، طلب هاري وميجان أنهم ينقسمان، وأصبحت المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج ، في حين تم إنشاء مؤسسة ساسكس الملكية.

أغلق هاري وميغان ساسكس رويال بعد أن منعتهما الملكة من استخدام مصطلح "رويال"، من المفهوم أن نصف أموال هاري من ديانا ستذهب إلى Sentebale ، المؤسسة الخيرية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا.
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