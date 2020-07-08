ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة

تتعرض بعض الفتيات والنساء لاسمرار درجة لون بشرتهن نتيجة الخروج فى الأوقات التى تكن أشعة الشمس فيها قوية ، مما دفعهن للبحث عن طريقة فعالة فى تفتيح البشرة من خلال المواد الطبيعية الآمنة.

ذكر موقع " boldsky" أن الطماطم تحتوى على مواد فعالة فى تفتيح البشرة بجانب ترطيبها وتغذيتها وحمايتها من الشمس، ويمكن ادخالها فى وصفات متعددة منها ماسك الخيار والطماطم القادر على انعاش البشرة واعادة الحيوية لها بجانب التفتيح





مكونات الماسك:





ثمرة طماطم

نصف ثمرة خيار





طريقة عمل الماسك:





-امزجي المكونات معًا وضعي هذا الماسك على الوجه والرقبة.

-انتظرى بعض الوقت، تقريبا 15 دقيقة.

- اغسلي وجهك بالماء البارد جيدا.



