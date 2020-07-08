إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 3 ملايين حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ3 ملايين، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".





وتظل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا، بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بنحو 1,668,589 حالة إصابة.





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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس والأمم المتحدة رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق عاما على الأقل، وفقًا لتقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية.





فيما قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا بانسحابها من المنظمة.



