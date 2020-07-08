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حوادث

مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

ولقى شخص مصرعة وأصيب ثمانية آخرون فى حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق بياض العرب نطاق محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  محمد زكي بهنساوي 65 سنة  بالمعاش  مقيم القاهرة  مصاب اشتباه  ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالجسم مع جرح قطعي بالرأس حوالى 6سم و شجاع الدين زكي 57 سنة مقيم  القاهرة  مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالضلوع و رجائي محمد زكي 28 سنة أمين شرطة مقيم  القاهرة جروح وسحجات بالجسم. 


كما استقبلت المستشفى  محمد شجاع سعد 31 سنة  موظف جروح وسجات بالجسم  و علي محمد زكي 18 سنة  طالب بولاق القاهرة جروح وكدمات متفرقة وجرجس ماهر كامل 34 سنة مقيم  الساحل القاهرة مصاب اشتباه نزيف داخي مع ش نزيف بالمخ مع  جروح وكدمات متفرقه 
وحمدي جاد الله محمد 20سنة مقيم اللاهون مصابة جرح قطعي بفروة الرائس حوالي 10 سم مع جروح وكدمات بالجسم و وسام محمد أمين القاهرة 42 سنة حاصل علي بكالوريوس  كسر بالقدم اليسري وكدمات وسحجات بالجسم.


كما استقبل المستشفى  مني سعد علي 55 سنة مدرسة مقيمة القاهرة  جثة هامدة وتم إيداعها مشرحة المستشفى.
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