إحباط محاولة بيع مستلزمات طبية فى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مخزن أدوية يحتوى على كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن البيع لرفع أسعارها.





أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال حجب الأدوية والمستلزمات الطبية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها، وكذا حيازة كميات من الأدوية "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخزن الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتم العثور على (5468 عبوة من الأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية "مطهرات، فيتامينات، كمامات، منشطات" مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية).



