AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط محاولة بيع مستلزمات طبية فى السوق السوداء بالإسكندرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مخزن أدوية يحتوى على كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن البيع لرفع أسعارها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال حجب الأدوية والمستلزمات الطبية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها، وكذا حيازة كميات من الأدوية "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخزن الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتم العثور على (5468 عبوة من الأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية "مطهرات، فيتامينات، كمامات، منشطات" مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حجب السلع بقصد التربح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مدير مخزن بحلوان لحجبه 4 أطنان مواد غذائية بهدف رفع سعرها

ضبط تاجر حجب 2 طن سكر عن البيع لرفع سعره بالإسكندرية

ضبط 65 ألف كمامة ومستلزمات طبية داخل مخزن بالإسكندرية

الداخلية: ضبط 42 ألف كمامة مجهولة المصدر و40 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

ضبط 12 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل محل بالإسكندرية

حبس تاجر حجب 2 طن و400 كجم من السكر لرفع سعرها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

شكر مصر على دعمها.. حفتر: لن نتوقف حتى تحرير ليبيا من الغزاة الأتراك والإرهابيين

تصدع نافذة قمرة القيادة يتسبب في هبوط طائرة ركاب اضطراريًا.. فيديو وصور

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

انفجار قوي قرب سفارة قطر وسط العاصمة الصومالية

حكم اشتراك الأب وأبنائه المتزوجين في أضحية واحدة.. مستشار المفتي يجيب

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقاوة طفل تعرض حياته للخطر والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى