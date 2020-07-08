إطلاق أول تحد تقني إقليمي في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية في مصر





وانطلق التحدي الأول لهذا العام 2020 بشعار " تحديات جديدة مقبلة ... تحقيق فرص جديدة " حول البحث والتعرف على الآثار والمدن الغارقة تحت الماء من خلال مسابقاته الأربعة والتي من خلالها سوف يتم البحث والتعرف على الآثار الغارقة في مدينة جاليريوس الغارقة "الأسكندرية الأن".





وأوضح الدكتور أحمد الشناوي رئيس مركز تقنيات الروبوتات البحرية ونائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المركز يساهم بدور كبير في الإعداد والتنظيم لهذا التحدي على المستوى الإقليمي والمحلي كما يوفر كافة خدمات التدريب والتعليم والاستشارات العلمية والتكنولوجية للطلاب والباحثين والمبتكرين من جميع الجنسيات بالإضافة إلى دورة في تعزيز المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة المرتبطة بالروبوتات البحريبة بكافة تكنولوجيات الاستشعار والاستكشاف والاتصالات البحرية.





من جانبه قال المهندس محمد عبود رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإبداع وريادة الأعمال، إن اطلاق هذا التحدي علي المستوى العربي والإقليمي يسهم في بناء الكفاءات والخبرات والمهارات لكافة الشباب العربي المهتمين بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويفتح مجالا كبيرا وجديدا لتطبيق هذه التكنولوجيات في بيئة البحار والمحيطات وتهدف تحديات الروبوتات البحرية لتنمية مهارات وخبرات الشباب المصري والعربي في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية التي تمكنهم مستقبلا من المساهمة في تطوير هذا المجال وهذه الصناعة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة ذات خبر وكفاءة عالمية تستطيع بها المنافسة مع مثيلاتها على مستوى العالم وتنطلق مجموعة من الحلقات التعليمية وورش العمل على شبكة الإنترنت بداية من اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر ، لتعريف بالمسابقات المختلفة وشروطها ومراحل تنفيذها لتحديات وتدريب الشباب ورفع مهاراته وخبراته في مجال الروبوتات والتكنولوجيا البحرية.





ومن المقرر أن تتم إقامة حفل ختام نهائي في شهر أكتوبر لمدة ثلاثة أيام والذي سوف تتنافس فيه الفرق في كل مسابقة على المراكز الأولى، والتي ستحصل على جوائز مالية ودعم مشاريعهم المبتكرة.

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤخرا أول تحدٍ تقني إقليمي كبير في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية من خلال مركز تقنيات الروبوتات البحرية والشركة الدولية للابداع ويادة الاعمال و بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيات المتطورة للبحار بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشركات والهيئات المصرية والاماراتية.