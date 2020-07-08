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رياضة

لمواجهة كورونا.. نادي بيراميدز يجري المسحة الثالثة للاعبيه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أجرى نادي بيراميدز، اليوم، الأربعاء، المسحة الثالثة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي يجريها النادي بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

 كان نادي بيراميدز أجرى المسحتين الأولى والثانية قبل خوض التدريبات الجماعية وظهرت سلبية المسحتين خلال الفترة الماضية ليخوض الفريق تدريباته بصورة طبيعية.

 وتأتي المسحة الثالثة في إطار التنسيق مع اللجنة الطبية والتي تطلب إجراء مسحة كل ٥ أيام خلال فترة الإعداد لاستئناف الدوري الممتاز والمحدد له يوم ٦ أغسطس المقبل بخوض اللقاءات المؤجلة في المسابقة المحلية.
لمواجهة كورونا.. نادي بيراميدز يجري المسحة الثالثة للاعبيه
لمواجهة كورونا.. نادي بيراميدز يجري المسحة الثالثة للاعبيه
لمواجهة كورونا.. نادي بيراميدز يجري المسحة الثالثة للاعبيه
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