قلق حول مصير حميد أحداد مع الزمالك وموقف الرجاء من شراء اللاعب

كشف مصدر مسئول من جانب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، موقفهم من التعاقد مع اللاعب حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك بصورة نهائية.





المصدر قال في تصريحات عبر صحيفة "LE360" المغربية، إن المبلغ الذي طلبه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي يقدر بمليون ونصف دولار يُعد "تعجيزيا"





وأضاف المصدر، أن المبلغ المذكور لا يمكن لأي فريق بالدوري المغربي تسديده نظرًا للامكانيات المحدودة للأندية.





وأوضح المصدر، أن عقد إعارة أحداد رفقة الرجاء مستمر حتى الانتهاء من الموسم سواء في مسابقتي الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.





ويحاول نادي الرجاء الحصول على خدمات أحداد بصورة نهائية بطلب من المدرب جمال السلامي والذي سبق أن قاد اللاعب عندما كان مدربًا في فريق الدفاع الحسني الجديد.



