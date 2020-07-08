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أخبار البلد

انتظام العمل بهيئة التأمين الصحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن القرارا رقم 448 لسنه 2020، بانتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة مع الغاء العمل بنظام التناوب مع التنبيه على الاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاضه ارتداء الكمامات وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم.


وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يجب الالتزام بكافة مواعيد العمل الرسمية ومواعيد الحضور والانصراف واستثناء أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بقرار من اللجنة الطبية.


ويمنح الموظف الذى يثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد اجازة 14 يوما من تاريخ الابلاغ تزداد بدون حد أقصى لحين تمام الشفاء .


انتظام العمل بهيئة التأمين الصحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية
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