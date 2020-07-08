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شكري: مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما يحدث في ليبيا تهديد للأمن في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن سبب المأزق الليبي واضح للجميع. 

وأضاف شكري، في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن ليبيا انغمست في أزمة متصاعدة أودت بحياة عدد لا يحصي من الأشخاص، متابعا أن الرؤى المتناقضة وتطلعات الهيمنة الإقليمية السبب في المأزق الليبي.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر انخرطت بالعملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليبي.

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