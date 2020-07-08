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أخبار العالم

إيطاليا: ندعم المبادرة المصرية للتسوية في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزير الخارجي الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأربعاء دعم بلاده لـ"إعلان القاهرة" الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحل السياسي في ليبيا.

وقال دي مايو خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، إن روما تؤكد على دعم إعلان القاهرة لتسوية الأزمة في ليبيا.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينز جويريني أكد- خلال زيارته أنقرة، أمس الثلاثاء- أنه من الضروري للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل توفير مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين، على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي. في إشارة إلى رفض التدخل الأجنبي.

وأضاف "جويريني" أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة الليبية، ولا يوجد حل لليبيا مُقسمة.

وتابع أن عملية "إيريني" مساهمة أساسية من الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام في ليبيا وأن الاستفزازات تجاهها غير مسموح بها، في إشارة إلى استفزاز تركيا للقوات الفرنسية المشاركة في العملية.
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