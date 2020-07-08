طريقة عمل الحمام المحشى بالأرز والمكسرات

يعد الحمام من الأكلات الشرقية الأصيلة التى تمنح الجسم مزيدا من الطاقة والقوة وغنى بالبروتين فضلا عن مذاقه الشهى المميز وفى الاعوام الماضية ظهرت طرق مبتكرة لعمل الحمام المحشى .





نقدم لكم اليوم طريقة عمل حمام محشى أرز ومكسرات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير حمام محشي أرز ومكسرات:

أرز

حمام

مكسرات

بصل

ثوم

قرفة

زيت

ملح فلفل

كبد قوانص بهارات جزر كرفس

طريقة عمل حمام محشي أرز ومكسرات :

- في حلة على النار ضعي ماء مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان وملح وفلفل حتى تغلي وافرمي البصل وضعيه في طاسة بها زيت على النار مع ثوم مفروم والزبيب والمكسرات.

- فى القليل من الماء الساخن اسلقي الكبد والقوانص والخل اضيفيهم على الخليط بعد تقطيعهم قطع صغيرة.

-اضيفي الأرز المغسول والمصفى والملح والفلفل وقلبي الخليط جيدا

-احشي الحمام بالأرز وضعيه في الماء المغلي حتى يسلق ثم ضعيه في صينية فرن وحمريه ثم قدميه



