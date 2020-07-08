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برلمان

أحد عناصر القوة الشاملة للدولة .. برلماني يؤكد على أهمية القوى الناعمة ويطالب بالاهتمام برموزها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:28 م
النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار
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فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية القوة الناعمة في المساهمة بتقدم مصر واحتلالها مرتبة تليق بها بين الدول.

وأشار الكمار إلى أن مصر تميزت دائما بقوة قوتها الناعمة، موضحا أن مجالات القوة الناعمة كالفن والإبداع والرياضة والثقافة والفكر والتراث، وغيرها كان لها دور كبير في الحفاظ على مكانة مصر الدولية، ومكافحة التطرف الفكري والإرهاب، فهي حرب إبداعية، تشكل أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

وأضاف نائب شبين القناطر أن احتلال مصر المركز الـ 38 عالميا في أول إصدار للمؤشر العالمي للقوة الناعمة وضمن الدول المؤثرة نتيجة تراثها الغني والمتنوع وتطور دور قيادتها السياسية، يؤكد تعاظم دور القوة الناعمة في مصر مؤخرا، ولكن هناك مصادر مهمة للثقافة، يمكن أن تقدم صورة أفضل للعالم كله عن مصر، منها الأديان وفنون السينما والتليفزيون والمسرح، مؤكدا على ضرورة الاهتمام برموز القوة الناعمة المصرية في كافة المجالات.

وأشار الكمار إلى أهمية القوة الناعمة حاليا، في ظل التغيرات الشديدة التي تجتاح العالم، والتي أسفرت عن تغيير موازين القوى، ومفهوم ودور القوة في العلاقات بين الدول، حيث أن القوة الناعمة أحد أهم العوامل المؤثرة والفاعلة في صناعة السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول، وإحراز النفوذ بواسطة الإقناع والترغيب، على عكس القوة الصلبة التي تعتمد على فرض النفوذ بواسطة القوة المسلحة والعقوبات المادية، والتي قد تنتج الكثير من الدمار والخراب والتأخر.
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