كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟
السودان.. تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا
27 يوما ونودع الصيف.. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
خالد سليمان يكشف تفاصيل ألبومه سليماني وتعاونه مع شقيقته أنغام

سعيد فراج

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل ألبومه الموسيقي الجديد «سليماني» الذي طرحه مؤخرا. 

ويتضمن الألبوم الموسيقي لـ خالد سليمان، 7 تراكات موسيقية متنوعة، تحمل كافة المشاعر بين الرومانسي والحزين وغيرها.

وحول الألبوم، قال خالد سليمان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا نزلت ألبوم المزيكا لأني مؤلف موسيقي بجانب عملي كموزع موسيقي، والتراكات السبعة للألبوم من تأليفي وعزفي». 

وحول التعاونات في تراك سليماني 1، قال خالد سليمان: «تراك سليماني 1 تعاونت فيه صولو كمنجة مع والدي الموسيقار محمد علي سليمان وصولو جيتار عادل واصف وجهاد التلباني، كي بورد خالد سليمان، بيز جيتار ماجد يحيى، الهندسة الصوتية أيمن رفعت وباسم صبحي.. وتم التسجيل في استوديو mas.. وباقي التراكات الـ 6 أنا لعبتها مزيكا علي الكيبورد». 

واستطرد خالد سليمان: «فكرت أعمل ألبوم موسيقي لأن بأمل في المرحلة الجاية إني أعمل مزيكا للأفلام والمسلسلات .. وأنا عملت مزيكا مسلسلات قبل كدا بالاشتراك مع والدي الموسيقار محمد علي سليمان.. وفي أغاني جديدة لشقيقتي أنغام اتعاون فيها معها».

شقيق أنغام يكشف تفاصيل حالتها

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل حالة شقيقته النجمة أنغام، بعد انتشار خبر عودتها إلى مصر اليوم. 

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.

خالد سليمان المؤلف الموسيقي خالد سليمان أنغام شقيق أنغام النجمة أنغام

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

صورة أرشيفية

يقام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر... وزارة الثقافة تنظم مؤتمرا دوليا بشمال سيناء حول الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

محافظ الغربية

لتخرج بصورة مشرفة.. الغربية تعلن انتهاء الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

غزة

تحذير فلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح لإخضاع الشعب

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

