خالد سليمان يكشف تفاصيل ألبومه سليماني وتعاونه مع شقيقته أنغام

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل ألبومه الموسيقي الجديد «سليماني» الذي طرحه مؤخرا.

ويتضمن الألبوم الموسيقي لـ خالد سليمان، 7 تراكات موسيقية متنوعة، تحمل كافة المشاعر بين الرومانسي والحزين وغيرها.

وحول الألبوم، قال خالد سليمان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا نزلت ألبوم المزيكا لأني مؤلف موسيقي بجانب عملي كموزع موسيقي، والتراكات السبعة للألبوم من تأليفي وعزفي».

وحول التعاونات في تراك سليماني 1، قال خالد سليمان: «تراك سليماني 1 تعاونت فيه صولو كمنجة مع والدي الموسيقار محمد علي سليمان وصولو جيتار عادل واصف وجهاد التلباني، كي بورد خالد سليمان، بيز جيتار ماجد يحيى، الهندسة الصوتية أيمن رفعت وباسم صبحي.. وتم التسجيل في استوديو mas.. وباقي التراكات الـ 6 أنا لعبتها مزيكا علي الكيبورد».

واستطرد خالد سليمان: «فكرت أعمل ألبوم موسيقي لأن بأمل في المرحلة الجاية إني أعمل مزيكا للأفلام والمسلسلات .. وأنا عملت مزيكا مسلسلات قبل كدا بالاشتراك مع والدي الموسيقار محمد علي سليمان.. وفي أغاني جديدة لشقيقتي أنغام اتعاون فيها معها».

شقيق أنغام يكشف تفاصيل حالتها

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل حالة شقيقته النجمة أنغام، بعد انتشار خبر عودتها إلى مصر اليوم.

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.