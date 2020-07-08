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فن

غدا.. أبو صامولة على يوتيوب وزارة الثقافة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"   يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف"  غدا الخميس، عرض "أبو صامولة"  عن قصة "مع سبق الإصرار" لأنطون تشيكوف ، و من كتابة و إخراج محمد مرسي. 


 و يعقّب على العرض الكاتب و الناقد جرجس شكري، وذلك  في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب. 


جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت ادارة الفنان  سامح بسيوني   بالتعاون مع فرقة المسرح القومي تحت ادارة الفنان ايهاب فهمي بالبيت الفني للمسرح ، لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم  مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف .


"أبو صامولة "من بطولة  رضا إدريس، إسلام عبد الشفيع, ديكور وليد جابر,  إضاءة إبراهيم الفرن,  تأليف موسيقي محمد شحاتة، كتابة و إخراج محمد مرسي

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