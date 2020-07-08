سمير فرج: المناورة البحرية لتركيا قبالة السواحل الليبية جس نبض للمجتمع الدولي.. فيديو

قال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للوصول إلى سرت للسيطرة على الهلال النفطي، موضحًا أن أردوغان يحاول تنفيذ عملية دخول سرت من خلال مناورة بحرية قبالة السواحل الليبية في محاولة لجس نبض المجتمع الدولي، منوها إلى أن المناورة المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة قائمة على هدفين جس نبص المجتمع الدولي وتجميع القوات في طرابلس.

«كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة حينما حدد الخط الأحمر وأردوغان يعلم جيدا مدى كفاءة القوات المصرية ويخشى مواجهتها»، مؤكدا أن أردوغان سيخسر حال دخول انتخابات رئاسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا فالرئيس التركي





وأضاف سمير فرج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اردوغان يستهدف سرت و الجفرة للسيطرة على الهلال النفطى، والمجتمع الدولي يرفض تدخلات تركيا فى الأراضي الليبية.





وأوضح سمير فرج، أن اردوغان يريد تجمع القوات على السواحل الليبية لجس نبض المجتمع الدولي، ولكنه يعلم رد المجتمع الدولي.





وأشار سمير فرج ، إلى أن، القوات الجوية المصرية جاهزة وقادرة على الوصول إلى أى مكان يهدد أمنها القومي.



