بسبب كورونا.. بكري: يجب توافر وسائل دعاية مبتكرة لانتخابات الشيوخ

قال الإعلامي مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب، إن فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ قصيرة ولن تزيد على 12 يوما .





وأضاف مصطفى بكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لابد من توافر وسائل دعائية مبتكرة وقد تكون وسائل دعاية إلكترونية او عبر الفضائيات ، خاصة في ظل ازمة كورونا".





وتابع مصطفى بكري:" الأحزاب سوف تختار شخصيات لها قوة كبيرة وعليها توافق وطني".





وتابع مصطفى بكري: "الاحزاب سيكون لها نصيب في الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، و تم التوافق على ان يكون هناك حزب أغلبية وأحزاب معارضة".



وأضاف مصطفى بكري: "طبيعة مجلس الشيوخ مرتبطة بالفكر والرؤية والدستور والقانون ومجلس الشيوخ يناقش ويصل إلى نتيجة يقدمها لمجلس النواب فيما يتعلق بالقوانين والقضايا السياسية التي تهم الوطن".



