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بسبب كورونا.. بكري: يجب توافر وسائل دعاية مبتكرة لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:06 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ قصيرة ولن تزيد على 12 يوما .

وأضاف مصطفى بكري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لابد من توافر وسائل دعائية مبتكرة وقد تكون وسائل  دعاية إلكترونية  او عبر الفضائيات ، خاصة في ظل ازمة كورونا".

وتابع مصطفى بكري:" الأحزاب سوف تختار شخصيات لها قوة كبيرة وعليها توافق وطني".

وتابع مصطفى بكري: "الاحزاب سيكون لها نصيب في الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، و تم التوافق على ان يكون هناك حزب أغلبية وأحزاب معارضة".

وأضاف مصطفى بكري: "طبيعة مجلس الشيوخ مرتبطة بالفكر والرؤية والدستور والقانون ومجلس الشيوخ يناقش ويصل إلى نتيجة يقدمها لمجلس النواب فيما يتعلق بالقوانين والقضايا السياسية التي  تهم الوطن".

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