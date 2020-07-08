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تجاوزنا الذروة.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا تعلن تراجع أعداد الإصابات ..فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة أن التزاحم في المستشفيات قل ونتائج العلاج في المنزل جيدة جدا ولا نستطيع الحكم على الفيروس نفسه إلا بعد إجراء الدراسات على الفيروس إذا كان يضعف أم لا.

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات والأمور مسيطر عليها بشكل كبير، ونحن غالبا تجاوزنا مرحلة الذروة.

وتابع نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة أن بعض المستشفيات عادت لعملها الطبيعي ولم تصبح مستشفى عزل ومنها مستشفى الشيخ زايد، مرت 10 أيام على فك الحظر.

وأشارت الدكتورة جيهان عسال إلى أن الدول التي سبقتنا لم تختلف أعداد الإصابات بفك الحظر من عدمه، ونحن قررنا الفتح ولم نقل أن نتخلى عن الاحتياطات.

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