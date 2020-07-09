AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: قانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش يساهم في الردع ويتصدى للظاهرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
أيدت النائبة شادية الجمل عضو مجلس النواب التعديلات على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وقالت الجمل  في تصريحات خاصة " السرية تمكن الفتيات من تقديم بلاغات  الامر الذي يحقق عنصر  الردع بالتحديد في  حالات التحرش والاعتداء الجنسي والتي تتطلب سرية تامة تساعد على مواجهة  الظاهرة.

وأضافت الجمل " التحقيقات ستثبت مدى كذب او صدق البلاغ  محذرة في ذات الوقت من البلاغات الكاذبة بقولها سيعقبها عقاب لانها تعتبر شكل من أشكال ازعاج السلطات وشددت النائبة على انه يجب ان يكون هنا ضوابط لاستخدام الحق الذي يكفله القانون.

كانت وزارة العدل قد أوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة أنه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.

وأضافت الوزارة وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: التحرش جريمة وعلينا دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية.. فيديو

التحرش الجنسي من الكبائر.. أمين لجنة الفتوى يوضح.. فيديو

الحكومة توافق على مشروع قانون لـ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

رحبت بمشروع القانون.. المنظمة المصرية تؤيد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش

القومي للمرأة: تلقينا 400 شكوى عن التحرش الجنسي خلال الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

هل المواظبة على الصلاة والذكر تقي الإنسان المس؟.. أمين الفتوى يجيب

طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها في مطار معيتيقة الليبي

الزوجة الثانية.. مي عز الدين تعود إلى «خيط حرير»

أخبار الرياضة السعودية.. حقيقة تعاقد الأهلي مع عموري.. وتعافي أمرابط من فيروس كورونا

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها