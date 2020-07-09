اليوم.. اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الميزانية وشكوى نادي القرن

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع اليوم، الخميس، في مقر النادي بميت عقبة لمناقشة بعض الملفات، في ظل المستجدات التي تظهر على الساحة الرياضية في الساعات الماضية.





وأكد مصدر داخل النادي، أن اجتماع مجلس إدارة الزمالك سوف يحدد موعد الجمعية العمومية المقبلة؛ من أجل اعتماد ميزانية النادي الجديدة، علاوة على إرسال شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية لإثبات حقوقه في لقب نادي القرن.





وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعًا في الأيام الماضية، وتم الاتفاق مع الشركة الوطنية؛ لبناء فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر علاوة على بناء استاد النادي الجديد.



