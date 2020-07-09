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الفقي: حديث أردوغان عن تراث أجداده عبث ويهدف إلى تقسيم ليبيا ونشر الإرهاب

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:05 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية تتميز بالاعتدال والعقلانية والتوازن وظهرت فيه النية الطبية من مصر لحل الأزمة الليبية.

وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر أكدت أنها لا تريد وجودًا أجنبيًّا في ليبيا، وليس لديها أطماع بها، كما أننا لا نتدخل في الشأن الليبي، بل مصر تناصر الشعب الليبي؛ للحصول على ثرواته، ومنع الغزو التركي.

وتابع مصطفى الفقي "أردوغان يتحدث عن الحقوق التاريخية وتراث الأجداد، ولكن هذا الحديث عبث وأردوغان طمعان في ثروات ليبيا".

وأكد مصطفى الفقي "تركيا تحشد الإرهابيين في ليبيا وأردوغان يدخل ليبيا؛ من أجل تقسيمها ونشر الإرهاب على أراضيها".

واستطرد مصطفى الفقي إلى "آمل في أن حلف الناتو يدرك أن ما تفعله تركيا لا يعبر إطلاقا عن وجهة نظر الدول الأعضاء في الحلف".
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