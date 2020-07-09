فى لمح البصر .. 3 وصفات لتفتيح المناطق الداكنة

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..أسرع طريقة لـ تبييض الأظافر الصفراء

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وصفة السكر وزيت الزيتون



أمزجى السكر وزيت الزيتون فهو يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك فقط ضعيه على الركبتين والمرفقين ودلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

كررى هذا على أساس أسبوعي







دقيق الشوفان والليمون



ستحتاجين إلى عصير الليمون ودقيق الشوفان والملح فقط اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقليل من الملح.ضع المقشر بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة. اشطف بالماء الدافئ.





