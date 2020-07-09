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مرأة

فى لمح البصر .. 3 وصفات لتفتيح المناطق الداكنة

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:15 ص
مناطق داكنة
مناطق داكنة
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لمياء الياسين

بعيدا عن الإحراج الذى يمكن أن يسببه اسمرار الكوعين والركبتين إليك علاجات طبيعية سريعة يمكنها تفتيح منطقة الكوعين والركبتين وإصلاح البشرة الداكنة

إليك وصفات سريعه يقدمها موقع برايت سايد أبدئى من الأن فى تطبيقها لتفتيح منطقة الكوعين والركبتين


وصفة السكر وزيت الزيتون

أمزجى السكر وزيت الزيتون فهو يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من بشرتك فقط ضعيه على الركبتين والمرفقين ودلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
 كررى هذا على أساس أسبوعي

دقيق الشوفان والليمون
 ستحتاجين إلى عصير الليمون ودقيق الشوفان والملح فقط اخلطي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وقليل من الملح.ضع المقشر بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة. اشطف بالماء الدافئ.

وصفة زيت جوز الهند

ضعي زيت جوز الهند على المناطق المصابة خاصة الكوع والركب ودلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت.
يمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين والمرفقين بلطف لبضع دقائق.

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