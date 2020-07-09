AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:54 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أوتوفيستر المدير الفني الأسبق لـ الزمالك أن فريق الأهلي أثناء قيادته للفريق الأبيض، كان مجرد فريقا منافسا مثل باقى فرق الدوري المصري كغزل المحلة والمقاولون العرب والسويس.

وأضاف أوتوفيستر في تصريحات لـ قناة "ام بي سي مصر" أنه كان يستعد لـ مباراة الأهلي بنفس الاستعدادات لـ باقى مباريات الدوري، مشددا أن جماهير الزمالك تتعامل وكأن الأهلي هو المنافس الوحيد.


وأكمل أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي 6-1 مجرد سقطة تحدث دائما في كرة القدم مثل أي مباراة أخرى، مشددا أن الفريق قبل تلك المباراة فاز أمام الأهلي 5 مرات. 

وأضاف أن الأهلي كان يمتلك وقتها العديد من اللاعبين المميزين الذين يرغب في ضمهم حيث كان أبرزهم محمد أبو تريكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة أنور: عودة الدوري لا تمثل أزمة لنادي الزمالك .. فيديو

اليو بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا للثأر وهروبهم أمر سيئ .. فيديو

رحيل فايلر ومفيش دورى .. 10 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور رئيس الزمالك

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

ترشيحاتنا

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

سداد 25%.. مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

هل المواظبة على الصلاة والذكر تقي الإنسان المس؟.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

جارسيا: صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكلوب معشوق جماهير ليفربول..فيديو

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها