أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

أكد أوتوفيستر المدير الفني الأسبق لـ الزمالك أن فريق الأهلي أثناء قيادته للفريق الأبيض، كان مجرد فريقا منافسا مثل باقى فرق الدوري المصري كغزل المحلة والمقاولون العرب والسويس.
وأضاف أوتوفيستر في تصريحات لـ قناة "ام بي سي مصر" أنه كان يستعد لـ مباراة الأهلي بنفس الاستعدادات لـ باقى مباريات الدوري، مشددا أن جماهير الزمالك تتعامل وكأن الأهلي هو المنافس الوحيد.
وأكمل أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي 6-1 مجرد سقطة تحدث دائما في كرة القدم مثل أي مباراة أخرى، مشددا أن الفريق قبل تلك المباراة فاز أمام الأهلي 5 مرات.
وأضاف أن الأهلي كان يمتلك وقتها العديد من اللاعبين المميزين الذين يرغب في ضمهم حيث كان أبرزهم محمد أبو تريكة.