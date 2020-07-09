أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو





وأضاف أوتوفيستر في تصريحات لـ قناة "ام بي سي مصر" أنه كان يستعد لـ مباراة الأهلي بنفس الاستعدادات لـ باقى مباريات الدوري، مشددا أن جماهير الزمالك تتعامل وكأن الأهلي هو المنافس الوحيد.









وأكمل أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي 6-1 مجرد سقطة تحدث دائما في كرة القدم مثل أي مباراة أخرى، مشددا أن الفريق قبل تلك المباراة فاز أمام الأهلي 5 مرات.





وأضاف أن الأهلي كان يمتلك وقتها العديد من اللاعبين المميزين الذين يرغب في ضمهم حيث كان أبرزهم محمد أبو تريكة.