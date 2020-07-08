ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سيعلن عن مفاجأة سارة غدا "الخميس".

وتابع خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك يفرض سرية تامة على مفاجأة الغد متابعات : "المفاجأة ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.





وأوضح خالد الغندور أن نادي الزمالك هو الأول في البطولات المحلية والقارية آخر 5 سنوات خصوصا في ظل تقدم الحالة الفنية للفريق خلال السنوات الماضية بسبب الصفقات الجديدة والانتصارات المتتالية.







