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فن

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:54 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع أثارها الزوجان الجديدان أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز بعد نشرهما صورة لكل منهما بمفرده بأحد المناطق الساحلية، حيث يقضيان إجازتهما الصيفية. 

الغريب أن كل منهما قرر الظهور بمفرده فى الصورة أمام البحر، حيث خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار، وتلقت عددا من تعليقات الإعجاب على الصورة، ولعل أبرزها تعليق أحد متابعيها "تظلين عنوانا للجمال والأناقة". 

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كما نشر أحمد العوضى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة أمام البحر وتلقى عليها عددا من تعليقات الإعجاب والتى حملت بعض الإشادات بدوره فى مسلسل "شديد الخطورة" الذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية. 

وكان العامل المشترك بين الصورتين هو التساؤل الذى طرحه عدد من جمهورهما "ما السر وراء التقاطهما كل منهما صورة بمفرده فى عطلتهما الصيفية؟". 

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا تأجيل قضاء شهر العسل لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا. 

وكان أعلن العوضى وياسمين، زواجهما فى رمضان الماضى بعد سلسلة من المشاحنات مع شقيق ياسمين عبد العزيز والذى كشف عن علاقتهما منذ عدة أشهر.
 
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