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أخبار البلد

خير الأمهات.. أسامة سرايا يعلن وفاة والدة زوجته

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:28 ص
أسامة سرايا رئيس
أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق
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صدى البلد
نعى الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والدة زوجته التي وافتها المنية. 

وقال رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله والدة زوجتي الحاجة الكريمة ليلى محمد الشهاوى، أشعر نحوها أنها والدتي الثانية، كانت خير الامهات".

وتابع أسامة سرايا، "جددت برحيلها فى تلك الأيام رحيل أمي، أعزى زوجتى حنان منير أحمد وأخوتها، وأعزي أحفادها أبنائي هند ويمنى أسامة سريا، والمهندس أحمد ممدوح وأخته منه، والمهندس منير باسل وأخته رانيا".

واختتم رئيس تحرير الأهرام الأسبق، منشوره "أشعر نحوهم بكل الحب فى تلك اللحظات القاسية لأن الجدة كانت أمًا للجميع وأقول لهم لا تحزنوا فالأمهات لا يموتن بل يعيشن فيكم، أدعوا لها بجنة الخلد، فهى في حاجة إلى دعواتكم".
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