خير الأمهات.. أسامة سرايا يعلن وفاة والدة زوجته

نعى الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والدة زوجته التي وافتها المنية.





وقال رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إ نا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله والدة زوجتي الحاجة الكريمة ليلى محمد الشهاوى، أشعر نحوها أنها والدتي الثانية، كانت خير الامهات".





وتابع أسامة سرايا، "جددت برحيلها فى تلك الأيام رحيل أمي، أعزى زوجتى حنان منير أحمد وأخوتها، وأعزي أحفادها أبنائي هند ويمنى أسامة سريا، والمهندس أحمد ممدوح وأخته منه، والمهندس منير باسل وأخته رانيا".



