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رياضة

تخيلوا لو لم يكن في الفريق...كلوب يتغزل في محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:01 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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ياسمين تيسير
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح نجم الفريق للاعب جيد ومهاجم على مستوى عال مشددا أن صلاح مهاجم ومن الطبيعي أن يحرز أهدافا.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع ليفربول عقب المباراة أن إحراز الأهداف أمر هام بالنسبة لـ صلاح ولكن التسجيل لا يتم إلا إذا كنت لاعبا مميزا وتؤدي بشكل جيد مشددا أن صلاح يرغب بالتتويج بـ الحذاء الذهبي. 

وتابع أنه في حال اراد اللاعب تسجيل أهداف فقط دون الأداء الجيد فلن يتواجد في الأماكن الصحيحة 


وأضاف أن ليفربول قدم مباراة جيدة أمام برايتون مشددا أن الفوز كان من الممكن أن يكون بأكثر من 3 أهداف 

وأضاف أن ليفربول يمتلك خط هجوم رائع مشددا أن صلاح و ساديو ماني و فيرمينو سجلا سويا 250 هدفا حيث إنه رقم استثنائي 

واختتم "لكم ان تتخيلوا أين سأكون في حال لم يتواجد هؤلاء اللاعبون في الفريق ..الموقف الحالي بدون 250 هدفا أمر عظيم 

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

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