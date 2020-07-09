١٠٤ موظفين يعانون.. إجراء إداري من اتحاد الكرة بسبب أزمة كورونا

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تخفيض مرتبات الموظفين فى اللجان والإدارات بنسبة ٢٥% بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية أزمة فيروس كورونا.









كان مسئولو الجبلاية أعلنوا عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ أغسطس بدلا من ٧ من الشهر ذاته.









جاء قرار مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية كإجراء إداري تم اتخاذه بسبب توقف النشاط الرياضي ومعاناة جميع الاتحادات الأهلية جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.









ويعول موظفو اللجان والإدارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة ومشروع الهدف والبالغ عددهم ١٠٤ موظفين على عودة النشاط الرياضى واستئناف الدوري الممتاز من أجل رفع قرار تقليص نسبة ٢٥% نظرا للظروف الحياتية التى يمر بها الجميع.







