AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

١٠٤ موظفين يعانون.. إجراء إداري من اتحاد الكرة بسبب أزمة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:54 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تخفيض مرتبات الموظفين فى اللجان والإدارات بنسبة ٢٥% بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية أزمة فيروس كورونا.


كان مسئولو الجبلاية أعلنوا عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ أغسطس بدلا من ٧ من الشهر ذاته.


جاء قرار مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية كإجراء إداري تم اتخاذه بسبب توقف النشاط الرياضي ومعاناة جميع الاتحادات الأهلية جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.


ويعول موظفو اللجان والإدارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة ومشروع الهدف والبالغ عددهم ١٠٤ موظفين على عودة النشاط الرياضى واستئناف الدوري الممتاز من أجل رفع قرار تقليص نسبة ٢٥% نظرا للظروف الحياتية التى يمر بها الجميع.


 يذكر أن إدارة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي سوف تنظم مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم بمقر الاتحاد فى الجزيرة للإعلان عن نظام وتعديلات مسابقة الدورى الممتاز بعد الإعلان عن عودة البطولة المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الدوري وأزمة بريزنتيشين.. وزير الرياضة يتناول الإفطار في اتحاد الكرة

ماذا قال وزير الرياضة عن عودة الدورى.. اتحاد الكرة يجيب

قبل 48 يوما من الرحيل.. الخطايا السبع للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة ينتهي من إعداد جدول الدورى استعدادا لاستئنافه

عودة الدوري.. لاعبو الجونة يجرون مسحة كورونا.. صور

إجراء مسحة كورونا لموظفي اللجان والإدارات في اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

هل تخطت مصر مرحلة ذروة الفيروس؟.. نائب رئيس مكافحة كورونا يجيب ..فيديو

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

AdvertisementS

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

جارسيا: صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكلوب معشوق جماهير ليفربول..فيديو

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها