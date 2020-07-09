افتتاح المتحف قريبًا.. محافظ كفر الشيخ: تواصلنا مع وزارة الآثار لترميم قصر الملك فاروق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة تتمتع بالعديد من المواقع الأثرية، من أهمها تل الفراعين، لافتا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الآثار لافتتاح متحف كفر الشيخ ، وترميم قصر الملك فاروق.









وقال اللواء جمال نور الدين، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن المحافظة تتمنى أن يكون هذا المتحف مصدرا لجذب السياحة بالمحافظة.









وأوضح "نور الدين" أن المحافظة تسعى لأن تتشارك مع باقي المحافظات، في إنتاجها لبعض السلع الغذائية المختلفة، مثل فول الصويا، بالإضافة إلى الذرة الصفراء، والتي تستخدم كعلف سمكي.



