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محافظات

وهب حياته في خدمة الوطن.. محافظ كفر الشيخ ينعى الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:08 ص
الفريق العصار
الفريق العصار
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محمود زيدان
نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، نيابة عن قيادات وأجهزة وأبناء المحافظة ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية مساء اليوم.

وقال محافظ كفر الشيخ، فقدت مصر أحد رموزها الوطنية رجلًا عسكريًا حكيمًا وهب حياته في خدمة وطننا العزيز وكان مثالًا للعطاء والإخلاص في العمل".

وتقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص العزاء وصادق المواساة لرئيس مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية ولأسرة الراحل الفريق العصار، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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