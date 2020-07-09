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أخبار العالم

بسبب أزمتي الميزانية وكورونا.. الجيش الإسرائيلي يلغي مناورة ضخمة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:31 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يلغي مناورة ضخمة
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سمر صالح
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس إلغاء مناورة تدريبية أركانية ضخمة في أعقاب أزمة الميزانية المالية وتفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 الذي يفرض قيودًا على الحركة والمواصلات. 
 
وقال موقع صحيفة "معاريف" العبري، إن الحديث يدور عن مناورة ضخمة كان سيستدعي الجيش في إطارها آلاف الجنود والضباط الاحتياط، كما كان سيشارك فيها آلاف الجنود النظاميين. 
 
وأشار الموقع إلى أن المناورة التي كان من المفترض أن تجري في سبتمبر المقبل، كانت ستحاكي سيناريو قدرة الجيش على الانتقال من الروتين والهدوء إلى الطوارئ والحرب المتعددة الجبهات، في ظل الدروس المستفادة من الأوامر القتالية والخطط العملياتية وخطة عمل الجيش لعام 2019. 
 
وأوضح الجيش أن سبب إلغاء المناورة التدريبية الأركانية، يعود لعدة أسباب من بينها عودة تفشي فيروس كورونا من جديد وأزمة الميزانية التي تعاني منها الدولة، حيث أن المناورة كانت ستكلف عشرات ملايين الشواكل.
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