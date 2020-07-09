شاهد.. الشيخ يعود لمران الأهلي وتدريبات قوية لرباعي حراس المرمي

شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام.





وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس بسبب كدمة في الظهر، فيما انتظم اليوم في مران الفريق.





فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.





وقاد ديفيد سيزا المدرب العام مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، لحين ظهور نتيجة الطبية التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



