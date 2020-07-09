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محافظات

حق الشعب.. إزالة 44 حالة تعد على أملاك الدولة في المنوفية

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد أمين
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل في الموجة الـ 16 لإزالة جميع التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة البناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال الجهود لاسترداد أراضي الدولة.


صرح محافظ المنوفية وبحسب تقرير غرفة العمليات بأنه تمت إزالة 44 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية خلال اليوم الأول للموجة ، حيث تم تنفيذ 33 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 23 فداناً و16 قيراطاً.


 كما تم تنفيذ 11 حالة تعدي بمساحة 4522 م2 علي أراضي أملاك الدولة. 

وعند توجه حملة الإزالات المكبرة بأشمون لإزالة عدد 2 حالة تعدي بمساحة 239 م2 تم الإرجاء لقيام أصحاب التعدي بتسديد الرسوم المقررة لإتمام عملية التقنين.

هذا وتشمل الموجة الـ (16) جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين والحالات الغير جادة في التقنين.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية شهد أمس بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ16 من خلال إزالة عدد من التعديات بطريق شبين الكوم قويسنا مؤكدا علي إزالة كافة التعديات دون استثناءات لاسترداد حق الدولة وإنفاذ القانون.
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