AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:47 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا، الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة تنشط أحياناً، ويبقي حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح معتدلة تنشط أحياناً.

أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، علي القاهرة والوجه البحري 35 للعظمى و 25 للصغرى، السواحل الشمالية 30 للعظمى و23 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 37 للعظمى و 28 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى و25 للصغرى، جنوب الصعيد 40 للعظمى و 28 للصغرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف.. الأرصاد: طقس ثالث يوم العيد مائل للحرارة والقاهرة 30 درجة

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

القاهرة 31 درجة..الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة غدا على المحافظات.. والقاهرة 35 درجة

القاهرة تسجل 35 درجة..الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا فى المحافظات

العظمى بالصعيد 40 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

ترشيحاتنا

هؤلاء يجوز التوسل بهم فى الدعاء.. الإفتاء توضح

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

اشترِ Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيها

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

سداد 25%.. مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام