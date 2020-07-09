ستاد القناة الدولي..تحفة معمارية تضاف لإنجازات هيئة قناة السويس التنموية

يعد مشروع إنشاء استاد القناة الدولي لهيئة قناة السويس ، أحدث المشروعات التنموية بأرض محافظة الإسماعيلية .





حيث قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن المشروع هو حصاد المسئولية المجتمعية للهيئة، والذي يقع على مساحة ٨٠ ألف متر مربع بسعة ٢٢ ألف متفرج، مشيرا إلى إنجاز ما يقرب من ٦٠ ٪؜ للمشروع الكبير والذي يضاف إلى سجل الأعمال التنموية بمدن القناة لخدمة أبناء المنطقة.





لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه في بداية العام المقبل ٢٠٢١.





وستاد القناة الدولي يحتوي علي ٢ لوحة الكترونية، ومضمار لألعاب القوي ومقصورة VIP، و ٣ مهبط طائرات وأماكن انتظار تستوعب ٦٠٠ سيارة و٨ بوابات لدخول الجماهير.





كما يضم المشروع الجديد تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة و٤ غرف تغيير ملابس اللاعبين.





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