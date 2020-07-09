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رياضة

أزمة ملاعب .. اتحاد الكرة فى ورطة قبل استكمال منافسات الدورى الممتاز

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:46 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسري غازي
يواجه اتحاد الكرة أزمة ملاعب قبل استكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعدما تأخر الإعلان عن جدول الدورى الممتاز لمباريات شهر أغسطس القادم وذلك بسبب عدم إنهاء أزمة ملاعب فريقا أسوان والمصري البورسعيدي.

ويرغب فريق أسوان فى خوض مبارياته على ملعب استاد الشرطة بالعباسية بعدما كان يضع ملعب المقاولون العرب ضمن أجندته فى بقي  مباريات الدوري المحلي.

كما قامت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإرسال ٣ ملاعب خاصة بالنادى المصري إلى الجهات الأمنية للموافقة على إحداها وهي استاد المكس وبرج العرب فى الإسكندرية إلى جانب استاد الإسماعيلية. 

وكان عزمي مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة أكد أن الجبلاية قيد انتظار الرد النهائى من جانب الأمن لاعتماد جدول الدورى وقال:" لجنة المسابقات انتهت من كافة الأمور الخاصة بمواعيد جدول الدورى الممتاز المقرر انطلاقه يوم ٦ أغسطس القادم بإحدى المباريات المؤجلة فى المسابقة المحلية".

أضاف مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة أن الجبلاية فى انتظار رد الأمن على الموافقة للإعلان عن مواعيد جدول الدورى الممتاز عن شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تقديم مباريات الدورى الممتاز لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ أغسطس بدلا من ٧ مو نفس الشهر.
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