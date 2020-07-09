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أخبار العالم

ضربة لـ إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي يدرس الرد حال تنفيذ الضم

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:19 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد حال تنفيذ الضم
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سمر صالح
يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي اجتماعا يوم الاثنين القادم لمناقشة الاجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال أقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي "عبد الرحيم الفرا" في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس إن الاجتماع سيناقش أيضًا كيفية الحفاظ على مبدأ حل الدولتين .

واعتبر الفرا بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ليس حلا، انما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، اعتبره بمثابة رسالة واضحة لاسرائيل والادارة الامريكية بان الاتحاد لن يعترف باي تغيير يطرأ على حدود الرابع من يونيو.

وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا الى ان بعض وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرون أنه يجب ان يتم اتخاذ إجراءات عملية قبل تنفيذ مخطط الضم,
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