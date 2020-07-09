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برلمان

بالأسماء.. ننشر مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة (فردي)

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:38 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر مطلعة داخل حزب مستقبل وطن عن ترشيحات الحزب التي سيخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، على مقاعد الفردي.

وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القائمة ضمت المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وعادل ناصر، آمين الجيزة، والمهندس أحمد قطب، الأمين المساعد للحزب بالجيزة، وعمر زايد، وعمرو قطامة وأسامة عكاشة.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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