بالأسماء.. ننشر مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة (فردي)

وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القائمة ضمت المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وعادل ناصر، آمين الجيزة، والمهندس أحمد قطب، الأمين المساعد للحزب بالجيزة، وعمر زايد، وعمرو قطامة وأسامة عكاشة.



