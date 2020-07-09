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رياضة

نونو جوميز: الأهلي فاوضني أيام جوزيه.. وأمتلك علاقة قوية بالإدارة

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:26 م
نونو جوميز
نونو جوميز
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محمد رشاد
قال نونو جوميز مهاجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم وبنفيكا السابق إن إدارة الأهلي فاوضته أثناء قيادة مانويل جوزيه للفريق، قائلًا إنه على تواصل بإدارة النادي، إضافة إلى أندية مصرية أخرى.

وأضاف جوميز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مانويل جوزيه كان مدربي في بوافيستا وفي بنفيكا أيضًا، وأتذكر أنه في وقت ما كانت هناك محادثات حول إمكانية الانتقال للعب في مصر لكن لم تحدث أبدًا ولا أتذكر لماذا لم يحدث ذلك".

وتابع: "خلال مسيرتي الكروية الكثير من الأندية والوكلاء تحدثوا معي، وكان هناك الأهلي في مصر، إضافة إلى أندية في السعودية، لكن في كل الأحوال كنت ألعب في بنفيكا الذي أشجعه منذ الصغر، وفي كثير من الأحيان كنت أرفض الرحيل عن بنفيكا."

وأضاف :"إذا تحدثنا أيضًا عن مانويل جوزيه، فهناك أيضًا بيدرو بارني الذي يتولى تدريب الجونة، وأحب أن أرسل له تحياتي لأنه كان زميلي ومدربي وأرى أنه كان يؤدي بشكل طيب عندما درب الإسماعيلي ويؤدي بشكل طيب مع فريقه الحالي."

وواصل: "أنا أتحدث كثيرًا مع إدارة الأهلي وصديقي في بيراميدز أيضًا ولدي علاقات طيبة مع بعض الأصدقاء في بعض الأندية داخل مصر، وأعتقد أن كرة القدم المصرية يمكن أن تتحدث على الدوام وأرى أن هناك عمل هام لابد أن يتم على مستوى الشباب لأن اللاعب المصري جيد جدًا ويحتاج لتطوير مستمر حتى يكونوا أقوياء".

ويمتلك نونو جوميز مسيرة طويلة مع المنتخب البرتغالي وإضافة إلى بنفيكا وفيورنتينا الإيطالي.
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