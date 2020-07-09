بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

اثارت الفنانة الفنانة ايمان العاصي الجدل بعد مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية على احد الشواطئ.

وظهرت الفنانة ايمان العاصي ؛ بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية كاش مايوه باللون الاسود مكشوف الجوانب وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة ايمان العاصي فى الفترة الأخيرة.



وعلقت ايمان العاصي على الصورة قائلة "اذا كان يجعلك سعيد فلا يجب أن يكون منطقيا للاخرين".

