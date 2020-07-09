AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

اثارت الفنانة الفنانة ايمان العاصي  الجدل بعد مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية على احد الشواطئ.


وظهرت الفنانة ايمان العاصي ؛ بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية كاش مايوه باللون الاسود مكشوف الجوانب وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.


لذا ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة  ايمان العاصي فى الفترة الأخيرة.


وعلقت ايمان العاصي على الصورة قائلة "اذا كان يجعلك سعيد فلا يجب أن يكون منطقيا للاخرين".


يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها

بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها

بعد تعافيها من كورونا .. خالد فضة ينشر صورة لإيمان العاصي وابنتها

رسالة مبهجة .. إيمان العاصي وابنتها في أحدث جلسة تصوير بعد التعافي من كورونا.. شاهد

مش هتمشي بقى يا كورونا.. حمادة هلال يظهر برفقة إيمان العاصي على البحر

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

سونا: استمرار مفاوضات سد النهضة حتى 12 يوليو

لقطة مرعبة لـ خفاش بحجم الإنسان تثير ضجة على السوشيال ميديا.. ما الحقيقة؟

بعد التأكيد على انتقاله عبر الهواء.. 5 خطوات لضمان سلامة الطعام وخلوه من كورونا

البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة إلى 29 أغسطس المقبل

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث