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توك شو

في ذكرى رحيله.. ابنة عبد المنعم مدبولي: بابا كان عايش بشخصيتين.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:05 م
الفنان عبد المنعم
الفنان عبد المنعم مدبولى
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أسامة علي

قالت أمل عبد المنعم مدبولى، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى فى ذكرى رحيله، إن والدها كان يتحول بين شخصيتين.


وتابعت أمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة": "بابا كان بيبقى شخصية وقت ما يكون عنده شغل تختلف عن شخصيته فى الاوقات العادية".


وأضافت ابنة الفنان الراحل، أن والدها كان خليطا من الحنية والطيبة وخفة الدم والعصبية والحزم، والالتزام.


وأكدت أمل أن والدها كان كثير التوتر لإحساسه بالمسئولية التامة.


وأوضحت أن والدها كانت تربطه صداقة شديدة بالفنان فؤاد المهندس منذ الخمسينيات، لافتة إلى أنه حدث خلاف بسيط للغاية بينهما وانتهى فى وقته ولكن الصحافة ضخمت هذا الخلاف.

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