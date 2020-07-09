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رياضة

مان يونايتد ضد أستون فيلا.. تريزيجيه أساسيا.. وراشفورد يقود هجوم الشياطين

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على منافسه أستون فيلا اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" . 


وجاء التشكيل المتوقع لفريق استون فيلا ضد مانشستر يونايتد كالتالي : 


حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: كونسا - هوس -  مينجز - تايلور

الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - محمود تريزيجيه

الهجوم: الغازي - دافيس - جريليش


بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع كالتالي : 

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: آرون فان بيساكا - ايريك بايلي - ماجوير - لوك شاو

الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا – ماسون جرينوود- برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد-  مارسيال


ويحتل فريق استون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة، بينما جاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة .
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