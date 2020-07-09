تسجيل نادر.. حرم عبد المنعم مدبولي تسأله ويجاوب.. الريحاني لم أره غير مرة واحدة

تحل اليوم ذكري رحيل الفنان الكوميدي الكبير عبد المنعم مدبولي وفي تسجيل نادر له مع زوجته لحوار جمع بينهما سجله الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في الثمانينيات لفكرة حوار الزوجة تسال والزوج يجيب.





وقالت حرم عبد المنعم مدبولي كما يحب مدبولي أن يطلق عليها هذا اللقب بسؤاله.. يقال إن جيلكم تأثر جدا بمدرسة الريحاني.. رأيك ايه في الكلام ده؟





ليجيب: بعض زمايلي طبعا متأثرين بالريحاني لكن انا يمكن المستمعين ميصدقوش اني ما شفتش الريحاني غير مرة واحدة في حياتي كانت بمسرحية الدلوعة وماشفتش أي مسرحية تانيه غيرها لنجيب الريحاني مش بس الريحاني حتي علي الكسار كل اللي اتفرجته لي يمكن نص ساعة كان في مسرح الأزبكية يمكن لكن وقت الريحاني ما هو كان موجود كان الاكثر بيقلده يوسف وهبي أو الريحاني وفي من زمايلي كتير جدا اللي تأثره بنجيب الريحاني لكن أنا خريج معهد التمثيل.





لترد عليه مين من زمايلك تأثر بي؟

يجيبها: زميل الأستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس يمكن اكتر واحد التصق بالريحاني والريحاني أخرج له وفؤاد مثل كتير جدا لروايات الريحاني ودرسه وشربه تمام جدا اعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللي درسين نجيب الريحاني.



