AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تسجيل نادر.. حرم عبد المنعم مدبولي تسأله ويجاوب.. الريحاني لم أره غير مرة واحدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:17 م
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
Advertisements
نبيل العدوى
تحل اليوم ذكري رحيل الفنان الكوميدي الكبير عبد المنعم مدبولي وفي تسجيل نادر له مع زوجته لحوار جمع بينهما سجله الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في الثمانينيات لفكرة حوار الزوجة تسال والزوج يجيب.

وقالت حرم عبد المنعم مدبولي كما يحب مدبولي أن يطلق عليها هذا اللقب بسؤاله.. يقال إن جيلكم تأثر جدا بمدرسة الريحاني.. رأيك ايه في الكلام ده؟

ليجيب: بعض زمايلي طبعا متأثرين بالريحاني لكن انا يمكن المستمعين ميصدقوش اني ما شفتش الريحاني غير مرة واحدة في حياتي كانت بمسرحية الدلوعة وماشفتش أي مسرحية تانيه غيرها لنجيب الريحاني مش بس الريحاني حتي علي الكسار كل اللي اتفرجته لي يمكن نص ساعة كان في مسرح الأزبكية يمكن لكن وقت الريحاني ما هو كان موجود كان الاكثر بيقلده يوسف وهبي أو الريحاني وفي من زمايلي كتير جدا اللي تأثره بنجيب الريحاني لكن أنا خريج معهد التمثيل.

لترد عليه مين من زمايلك تأثر بي؟
يجيبها: زميل الأستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس يمكن اكتر واحد التصق بالريحاني والريحاني أخرج له وفؤاد مثل كتير جدا لروايات الريحاني ودرسه وشربه تمام جدا اعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللي درسين نجيب الريحاني.

الجدير بالذكر أن توفى الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي في مثل هذا اليوم عام 2006 متأثرًا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفنان نعيم عيسى يستعيد ذكرياته في مسرحية ريا وسكينة.. فيديو

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

جينا الريحاني تكشف كواليس جديدة فى حياة والدها "كشكش بيه"

أخبار الفن: مطاردة فاشونيستا شهيرة بسبب ملابسها الجريئة.. معاناة عبد المنعم مدبولي مع السرطان ووفاته بمرض آخر

ترشيحاتنا

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

أستون فيلا ضد مان يونايتد .. الشياطين يتقدمون بهدفين دون رد بالشوط الأول

هانى رمزى: عبد المنعم مدبولى قالى مطمرش فيك التربية انت مش أصيل.. فيديو

يوتيوبر يتعمد تناول "كورن فليكس" في حذاء ثمنه 20 ألف دولار

التدفقات ستقل .. بطرس غالى: الدولار سيزيد فى كثير من الدول بعد جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش