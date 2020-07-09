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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب متمسك باعتبار هيدروكسي كلوروكين فعالا ضد كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رويترز
برغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يعتبر دواء هيدروكسي كلوروكين واعدا في استخدامه ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الرئيس كان يقول دائما إنه ينظر إلى هيدروكسي كلوروكين بمثابة وسيلة وقائية واعدة، ولكن لا يتعين على أحد أن يتناوله إلا بتوصية من الطبيب.

ويستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين ضد الملاريا. وتم اختباره كدواء محتمل لعلاج مصابي فيروس كورونا بعد ظهور الوباء.

وأشاد ترامب به مرارا وتكرارا، لكن منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة الأمريكية على الأغذية والأدوية اعتبرتا "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال ضد فيروس كورونا.
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