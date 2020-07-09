البيت الأبيض: ترامب متمسك باعتبار هيدروكسي كلوروكين فعالا ضد كورونا

برغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يعتبر دواء هيدروكسي كلوروكين واعدا في استخدامه ضد فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الرئيس كان يقول دائما إنه ينظر إلى هيدروكسي كلوروكين بمثابة وسيلة وقائية واعدة، ولكن لا يتعين على أحد أن يتناوله إلا بتوصية من الطبيب.





ويستخدم دواء هيدروكسي كلوروكين ضد الملاريا. وتم اختباره كدواء محتمل لعلاج مصابي فيروس كورونا بعد ظهور الوباء.



