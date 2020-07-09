محافظ المنيا: يد الدولة قوية ولن يكون هناك تعد على الأراضى مرة أخرى

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تعليقا على وضع لافتة على قطعة أرض مستردة، كتب عليها "أرض ملك الدولة وحق الشعب"، إن هناك توجيهات من الرئيس ورئيس الحكومة بإستراد أراضى الدولة كونها ملك للشعب من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة.





وأضاف "القاضى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يد الدولة قوية ولن يحدث تعدى على أراضيها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه وضع هذه اللافتة بعدما قام بعض المواطنين بوضع يدهم على 1850 فدانا مملوكة للدولة.





وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 ، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك .





وتحدد 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.