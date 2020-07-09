محافظ جنوب سيناء يستقبل وزيري السياحة والطيران لتفقد فنادق ومتحف شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم كلا من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى وذلك بمطار شرم الشيخ الدولى.









وقام الوزيران فور وصولهما بجولة بمطار شرم الشيخ برفقة المحافظ وتابعوا الاجراءات الاحترازية التى يطبقها المطار بكل دقة. كما تابعوا رحلات الوصول والسفر وذلك فى ضوء استئناف السياحة الوافدة الى مصر، كما قاموا بزيارة الى بعض فنادق المدينة والتقوا ببعض السائحين وتم الاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والخدمات المقدمة اليهم .









وشدد وزير الطيران المدنى على أهمية التعرف على آراء السائحين فى الإجراءات والخدمات المقدمة لهم ، لأنهم سوف ينقلون تلك الصورة الى ذويهم وحكوماتهم عند العودة الى بلادهم.









كما أعرب وزير السياحة والاثار عن سعادته بتوافد الرحلات الخارجية الى شرم الشيخ وعدم تسجيل اية اصابة منذ فتح الرحلات سواء للموجودين او المغادرين من النزلاء.









وأشار المحافظ الى ان كافة أجهزة المحافظة تطبق الإجراءات الاحترازية على المواطنين والسائحين وفق المعايير الدولية، لذا أصبحت المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ أقل إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم ، وفى نهاية الجولة قام وزير السياحة والآثار برفقة المحافظ بتفقد متحف شرم الشيخ وتفقدا قاعات المتحف وتابعا وضع القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفى وتم التأكيد على قيام المتحف بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة. ولفت الوزير الى ان السياحة فى شرم الشيخ ستشهد طفرة هائلة بعد افتتاح المتحف وذلك باضافة السياحة الثقافية الى انواع السياحة المتعددة التى تتمتع بها مدينة السلام .









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