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رياضة

إبراهيم سعيد: مفيش مقارنة بين مصطفى محمد ومروان محسن ..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:45 ص
مروان محسن ومصطفي
مروان محسن ومصطفي محمد
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يمثل قوة كبيرة للفريق الأبيض.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "هجوم الزمالك سيعاني كثيرا إذا غاب عنه مصطفى محمد".


وأكمل: "لا يجوز مقارنة مصطفى محمد بـ مروان محسن مهاجم الأهلي".

وظهر مصطفي محمد بمستوى رائع مع منتخب مصر الاولمبي ونادي الزمالك وحقق العديد من البطولات وأبرزها ، كأس أمم افريقيا مع المنتخب الاولمبي ، وكأس الكونفدرالية ، كأس مصر ، والسوبر الأفريقي .

ورفض مسئولو نادي الزمالك  التفريط فى مصطفي محمد فى الفترة الحالية بعد العروض الاوروبية التي تلقها .

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