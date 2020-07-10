جهاز الإحصاء: 95.7 مليون مشترك بالمحمول فى يناير الماضي

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مشتركى التليفون الثابت بلغ 9.1 مليون مشترك فى يناير الماضي، مقابل 8.2 مليون مشترك فى يناير عام 2019، بزيادة بلغت نحو 900 ألف مشترك.

ورصدت البيانات ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت، حيث بلغ نحو 42.3 مليون مستخدم فى يناير الماضي، مقابل 34.1 مليون مستخدم فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 8.2 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين نحو 3.6 مليون مستخدم عن طريق الموديم "USB" فى يناير الماضي، مقابل 3.1 مليون مستخدم فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 500 ألف مستخدم.

واحتلت مصر المركز السادس عالميا من حيث نسبة نمو مستخدمى الإنترنت فى نهاية يونيو الماضى، بعدد 96.905 مليون شخص مقارنة 450 ألف مواطن مطلع القرن 21، وفقا لبيانات منسوبة للبنك الدولي، لافتة إلى أن 48.6% من الشعب المصرى استخدم الإنترنت خلال النصف الأول من العام الحالى، من إجمالى عدد السكان البالغ 101.168 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 0.64% من عدد السكان بداية الألفية الجديدة، والبالغ 49.231 مليون مواطن.