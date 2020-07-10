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أخبار العالم

الإجمالي 35533 إصابة و345 وفاة.. إسرائيل تسجل 1400 حالة كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:17 ص
إسرائيل تسجل 1400
إسرائيل تسجل 1400 حالة كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة، و1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 35533 إصابة، بينها 124 بحالة الخطر، وعدد الوفيات وصل إلى 345 حالة.
 
وبحسب صحة إسرائيل، أن عدد الحالات النشطة ارتفع الى 16,651 حالة، منهم 39 مريضا على أجهزة التنفس.
 
وأشارت الوزراة الإسرائيلية إلى أن اللجنة الوزارية، صادقت الليلة على فرض حظر التجول على عدة احياء بالقدس والرملة، والتي تعتبر مراكز لتفشي الفيروس.
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