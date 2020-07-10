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منوعات

لحظة مؤثرة.. زوجان يمسكان أيدي بعضهما للمرة الأخيرة بعد 62 عام زواج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:49 م
صورة الزوجان الأخيرة
صورة الزوجان الأخيرة معا
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أماني إبراهيم
تمكن زوجان متزوجان منذ 62 عاما من توديع الحياة وقضاء اللحظات الأخيرة معا ممسكين بأيدي بعضهما البعض.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، كان الزوجان يتعالجان بمستشفى واحدة (بيرتون كوينز) من أمراض مختلفة، الزوج جون ويلسون (92 عاما) مصابا بالسرطان في المرحلة الأخيرة، والزوجة مارجوري (88 عاما) تعالج من أمراض أخرى.

كان كل منهما في غرفة منفصلة، حتى قرر الطاقم الطبي إسعادهما خلال الأيام الأخيرة، واتخذت الممرضة إيما باركر قرارا عفويا بنقل أسرتهما بجوار بعضهما البعض، وكأنها كلمة وداعا لآخر مرة.

وقالت الممرضة أنها تأثرت جدا بحبهما لبعض الذي دام لأكثر من6 عقود كاملة، "لا أستطيع أن أتخيل كيف يدوم الزواج من شخص لأكثر من 60 عاما".

ونام الزوجان بجوار بعضهما، وأمسكا بأيديهما  لمدة 10 دقائق، والتقطت الممرضة لهما صورة معا، وتفاجئت بعدها بوفاة السيد ويلسون بعد 10 دقائق فقط من لقاء حبيبته.

وقالت الممرضة إن كل من شاهد الصورة، تأثر بها لدرجة البكاء، أما عن تصرفها العفوي قالت أن عملها كممرضة يعني أن تكون رحيمة بالناس في لحظات ضعفهم.
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